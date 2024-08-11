'Говорили, что с Россией будет лучше': глава Донецкой ОВА рассказал о звонках из ФСБ

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что в начале полномасштабного вторжения с ним постоянно пытались связаться оккупанты. Тогда чиновник еще работал заместителем главы облгосадминистрации.

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Об этом Филашкин сказал в интервью "Главкому". В частности, звонили из Федеральной службы безопасности (ФСБ) России – и не только ему, но и всем руководителям из разных громад Донетчины.

"Да все звонили. Причем звонили всем, кто занимал руководящие должности в громадах Донетчины. Предлагали перейти на их сторону, говорили, что с Россией у нас будет лучше, чем есть сейчас. Я потом всех заблокировал на телефоне. Послал в направлении русского корабля и заблокировал", – заявил глава ОВА.

Сейчас, по его словам, россияне уже не пытаются выйти на представителей местных властей, которые работают на прифронтовых территориях Донецкой области. Враг понял, какая у них позиция, поэтому и перестал звонить.

"Сейчас уже ни ко мне, ни к коллегам никто с такими предложениями не обращается. Почти все руководители, которые руководят населенными пунктами на линии фронта, – это правоохранители, в частности представители Службы безопасности. Я всю жизнь проработал в правоохранительном блоке, поэтому точно знаю, что сейчас таких звонков от оккупантов, сигналов каких-то от них нет", – отметил Филашкин.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области с понедельника, 12 августа, начнут действовать новые правила комендантского часа. В зависимости от расстояния до линии фронта будут действовать два графика: с 21:00 до 05:00 или с 17:00 до 09:00.

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