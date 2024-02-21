Говорили о блокировании границы и ситуации на фронте: Зеленский провел селектор и раскрыл подробности

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел военный селектор. Основные вопросы о которых говорили – это блокировка границы и ситуация на фронте.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел селектор. Сегодня, кроме ежедневных тем, – блокировка на польской границе.

С чиновниками – вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым, Николаем Сольским – подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень скоро.

Либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться, и я благодарен четкой позиции Европейской комиссии. Должно быть прочным и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым грозит российская агрессия. Ситуативные интересы не вправе ее поколебать.

Фронт. Подробный доклад министра обороны Рустема Умерова по поставкам: боеприпасы, оружие, системы РЭБ, дроны. Подробный доклад Главкома Александра Сырского по ситуации по направлениям. Строительство ГУР МО и Службы внешней разведки.

Ситуация в регионах: ликвидация последствий российских ударов, помощь людям, дальнейшее развитие многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях. Спасибо всем, кто поддерживает людей и защищает жизнь!" – говорится в сообщении президента.