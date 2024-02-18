Большие пакеты помощи: Зеленский рассказал о результатах Мюнхенской конференции по безопасности

На полях Мюнхенской конференции по безопасности Украине удалось достигнуть договоренностей с несколькими странами о новых пакетах военной помощи. В них должны войти артиллерия и боеприпасы.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистке телемарафона. "Есть встречи, где мы договорились об оборонных пакетах с несколькими государствами. Там как об артиллерии, так и о снарядах 155 калибра", – сказал он.

По словам Зеленского, пакеты еще не поступили в Украину. Глава государства добавил, что других подробностей пока не может раскрыть.

В то же время, заявил он, достигнуты договоренности о производстве оружия для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 февраля Зеленский в Мюнхене провел встречу с делегациями Сената и Палаты представителей Конгресса США. На встрече стороны обсудили первоочередные оборонные нужды Украины.

– В своей речи на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что одна из основных целей Украины на 2024 год – экономический рост. Для этого, по его словам, нужно усилить систему ПВО.

– Лидер украинского государства в Мюнхене провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Речь шла о совместных экономических проектах.

– Зеленский встретился и с премьером Дании Мэттом Фредериксеном и обсудил с ним подготовку соглашения о безопасности и оборонной поддержке Украины.

– Кроме того, президент провел встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте и вице-президентом США Камалой Харрис.

– Гаррис заявила, что у США нет плана на случай блокирования помощи Киеву Конгрессом. У Белого дома есть только один план "А" – обеспечение Украины всем необходимым.

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