'Говорит от имени покровителей': Юсов объяснил, что стоит за показательными истериками Пригожина

Истерические заявление российского военного преступника Евгения Пригожина связаны в том числе с подготовкой военно-политических элит РФ к жизни после диктатора Владимира Путина и поражения в войне. При этом очевидно, что главарь ЧВК "Вагнер" говорит не от своего имени, а от имени покровителей, которые позволяют ему подобные заявления и высказывания.

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К таким покровителям могут относится различные российские среды, которые конкурируют между собой. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, нарративы конкурирующих между собой российских военных преступников часто свидетельствуют об одних и тех же проблемах в армии РФ. Юсов также уверен, что количество таких сред в России будет увеличиваться, так как многие уже понимают, что полномасштабная агрессия была огромной ошибкой, которая уже стоит в современной России непомерную цену.

Кроме того, представитель ГУР отметил, что своими истеричными заявлениями и обвинениями в адрес минобороны РФ Пригожин заранее готовится снять с себя ответственность за будущие провалы оккупантов в Украине.

"Если через несколько месяцев ситуация для российской армии будет плачевна по нескольким направлениям, в том числе и на Востоке, то будут искать крайних. Конечно, Пригожин в этой ситуации покажет свои заявления многомесячной давности и скажет: "Крайний точно не я", - рассказал Юсов.

В то же время представитель ГУР заявил, что потери вагнеровцев на востоке Украины действительно огромны. Речь идет как о человеческих потерях, так и о дефиците боеприпасов. Кроме того, отметил Юсов, в России с вербовкой новых оккупантов в ЧВК "Вагнер" наблюдаются серьезные проблемы.

Напомним, Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров заявили о намерении заменить "вагнеровцев" на боевиков "Ахмат" в городе Бахмут Донецкой области. Такое решение оккупанты аргументировали якобы истощением сил ЧВК "Вагнер" и попыткой чеченцев захватить полностью город.

Недавно главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал видеообращение к военному командованию РФ на фоне тел ликвидированных в Украине наемников. Он потребовал выдавать "норму боеприпасов" и в нецензурной форме обругал министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

Также Пригожин заявил, что 10 мая наемники этой ЧВК якобы намерены выйти из Бахмута. Такое решение он объяснил необходимостью "зализывать раны" и острым снарядным голодом, который испытывают "вагнеровцы".

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали заявление основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о так называемом выходе наемников из Бахмута. На данный момент не фиксируется отвод оккупантов в этом районе.

В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска пытаются захватить украинский город Бахмут Донецкой области до 9 мая, для чего стягивают туда дополнительные силы из ЧВК "Вагнер". Поэтому заявления владельца этой частной военной компании Евгения Пригожина о планах выйти из Бахмута 10 мая могут быть обманом.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показало кадры из Бахмута Донецкой области. На них видно, как один из районов города, в котором находятся наши защитники, пылает после вражеского удара. На землю и многоэтажки падали раскаленные части российских снарядов.

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