Говорят, что 'Шахед' влетел прямо в дверь дома: появились новые кадры последствий атаки РФ на Львов и рассказ очевидцев. Видео

В субботу, 12 июля, военные российской оккупационной армии совершили атаку на Львов, в результате чего зафиксированы попадания и разрушения. В сети появились новые кадры последствий циничной атаки РФ и рассказы очевидцев, которые пережили ужасную ночь и утро.

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Об этом сообщают "Радио Свобода" и "Суспильне". По словам жителей, ударный дрон "Шахед" якобы попал прямо в дверь подъезда, обошлось без жертв.

"Уже была воздушная тревога, мы слышали дроны и пошли в убежище. В убежище мы увидели, что были разрушения на нашей улице. Мы не очень волновались, пока не увидели звонок от соседей. Когда вышли из убежища, уже увидели по факту. Главное, что соседи успели выйти (из дома. – Ред.)", – рассказала жительница Львова.

Из-за вражеской атаки на улице Митрополита Андрея поврежден двухэтажный дом, там частично разрушен подъезд. К счастью, боевая часть шахеда не взорвалась.

По сообщению ОГА, произошла утечка газа и воды. Предварительно погибших и травмированных нет. Возгорания нет.

"Мы услышали взрыв, сразу свитер на плечи тапочки. Мы выбежали и пошли в подземный паркинг, взяли все самое необходимое", – рассказала жительница города.

"Очень много взрывов было, мы сидели в подземном паркинге, который был открыт как укрытие, поэтому все хорошо", – отметила еще одна жительница Львова.

По словам львовянина Александра, было такое впечатление, что дрон залетает в помещение.

"Мы после третьего прилета побежали с дочкой в укрытие. Наверное они (россияне. – Ред.) хотели попасть в одно место.

"Было слышно очень много взрывов и у меня сейчас в квартире шум. Очень страшно и неприятно", – рассказывает львовянка Диана.

Неравнодушный мужчина по имени Игорь принес кофе и бутерброды жителям поврежденных в результате российской атаки домов.

"Увидел, что люди стоят голые, босые, сходил домой и принес кофе и бутерброды".

Напомним, 12 июля россияне атаковали Львов. В нескольких районах города прогремели взрывы, зафиксированы попадания и разрушения. Повреждения получили дома, детский сад, два промышленных объекта и автомобили, в одном из мест прилетов вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 июля Украина отражала массированную вражескую атаку. По украинским городам оккупанты запустили более 100 дронов и крылатые ракеты