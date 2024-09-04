ГПСУ усилит охрану границы с Беларусью: что известно

Государственная пограничная служба Украины теперь имеет возможность обеспечить надлежащую охрану и оборону границы с Беларусью благодаря решению правительства. Оно согласовало проект указа президента Владимира Зеленского об изъятии участка украинско-беларуской границы из зоны отчуждения.

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Там отметили, что на данный момент 50-метровая полоса вдоль государственной границы Украины и РБ находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Она проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения.

Реализация этого акта позволит ГПСУ обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-беларуской границы и соблюдение его режима.

Напомним, что на фоне стягивания войск Беларуси ближе к границе с Украиной пограничники ГПСУ в Черниговской области усилили мониторинг и осуществляют наблюдение на суше, воде и в воздухе. Наши защитники находятся в постоянной боевой готовности.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам эксперта, сил, которые Беларусь стягивает на границу с Украиной под предлогом учений, недостаточно для проведения против Украины широкомасштабной операции. Однако полностью отвергать угрозу со стороны белорусских военных формирований нельзя.

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