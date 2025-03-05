Граждане Чехии собрали $3 млн и приобрели вертолет Black Hawk для ГУР: все подробности

Три миллиона долларов собрали для украинских военных граждане Чехии менее чем за полтора года. На эти деньги они приобрели вертолет Black Hawk для Главного управления разведки Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что авиаторы ГУР МО Украины получат вертолет Black Hawk UH-60, приобретенный за собранные гражданами Чехии более 70 миллионов крон или почти 3 миллиона долларов.

В ГУР рассказали также, что в рамках чешской волонтерской инициативы Darek pro putina свои взносы на вертолет для военной разведки Украины сделали более 20 642 человек.

"Наша благодарность каждому и каждому, кто принял участие в этой благотворительной кампании, благодарим народ Чехии – мы чувствуем вашу поддержку и помощь на протяжении всех трех лет полномасштабной войны с Россией. Сброситься и купить вертолет для наших бойцов. Беспрецедентный случай, точно войдет в историю", – сказал начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Он также добавил, что Black Hawk – надежная машина, которая уже доказала свою пользу во время войны. В ГУР МО на вооружении уже есть несколько таких, поэтому еще один вертолет – это важное усиление.

В ведомстве также рассказали, что проект по сбору и приобретению вертолета Black Hawk UH-60 стартовал в Чехии в ноябре 2023 года. Сначала судно для приобретения нашли в Европе, но впоследствии удалось подыскать более нового и более дешевого "Черного Ястреба" на территории США.

"Спасибо всем добрым людям в мире, кто продолжает помогать Украине в борьбе за свободу против российского зла! Слава Чехии! Слава Украине!" – резюмировали инициативу в ГУР.

Справка

Black Hawk – американский тактический многоцелевой вертолет, предназначенный для перевозки личного состава и различных военных грузов, а также эвакуации раненых и транспортировки крупногабаритных грузов.

Опытный экземпляр вертолета поднялся в небо 17 октября 1974 г., а 23 декабря 1976 г. вертолет стал победителем объявленного военными конкурса и был запущен в серийное производство.

Его модифицированный VIP-вариант используется, например, для транспортировки президента США и других VIP-лиц. На службе находится 9 экземпляров.

В октябре 2020 года Армия США получила на вооружение первый многоцелевой вертолет в модификации UH-60V Black Hawk со "стеклянной" кабиной. К новой версии был модернизирован вертолет UH-60L.

Максимально допустимая скорость вертолета 361 км/ч. Максимальная скорость 296 км/ч. Крейсерская скорость 282 км/ч.

Напомним, что сбор на Black Hawk был открыт еще в ноябре 2023 года. Но через несколько месяцев поток донатов очень замедлился, в частности, под давлением людей, утверждавших, что Украине не нужна эта машина.

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