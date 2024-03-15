Греция будет поставлять Украине оружие и боеприпасы при посредничестве Чехии: готовится двустороннее соглашение

Греция продолжит снабжать Украину оружием и боеприпасами в этом году, не исчерпывая своих запасов. Оборудование будет закупаться в Чехии и будет передано напрямую в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Греции Никос Дендиас. По его словам, чешские и греческие чиновники уже ведут переговоры по ценам и готовят двустороннее соглашение.

Афины предлагают поставить в Украину 2000 малых ракет Zuni; 180 реактивных снарядов калибра 2,75 дюйма и 90 тыс. 90-мм снарядов (обе позиции – это противотанковые боеприпасы), 4 миллиона патронов; и 70 гаубиц 155-мм американского производства M114A1.

Относительно последнего предложения. "M114A1 считаются полезными в битвах Украины на болотистой местности. Это уже вторая партия M114A1, которую Греция готовит для передачи Украине", - отметили в Афинах.

Эксперты по Defense Express по этому поводу сделали интересное замечание. Хотя в Сети много фото этих гаубиц, они не нашли ни одной, где было бы изображение этой техники в эксплуатации. "В конце концов причины этого вполне понятны: абсолютно устарели эти гаубицы. Речь идет об артиллерийской системе, которая была разработана в 1939-1941 году, а производство прекращено в 1953 году. В последний раз США в боевых действиях использовали ее еще во Вьетнаме", - отметили специалисты.

M114A1 – действительно старая гаубица весом 5,6 тонны с длиной ствола всего 23 или 24,5 калибра, что позволяет вести из нее огонь на дальность до 14,6 км. "Эти гаубицы устарели уже на уровне 60-х годов, а в 2024 году об их боевой ценности можно вообще не вспоминать. Дальность в 14,6 км сводит шансы M114A1 в контрбатарейной борьбе к близким к нулю", - отмечают эксперты.

Как писал OBOZ.UA, ранее пресс-секретарь греческого правительства Павлос Маринакис сообщил, что его государство не намерено передавать Вооруженным силам Украины ракеты ПВО для ЗРК С-300. "Даже не было намерения, чтобы Греция рисковала оборонной техникой страны", – сказал он.

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