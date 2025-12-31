Грохот под елочку: украинские военные поразили НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе. Видео

В результате совместной операции Главного управления разведки и Государственной пограничной службы Украины в ночь на 31 декабря в российском Краснодарском крае были поражены важные для агрессора объекты. Под ударами украинских воинов оказались морской нефтяной терминал "Туапсе" и Туапсинский НПЗ с мощностью переработки до 12 миллионов тонн нефти в год

Атаку и поражение подтвердили источники OBOZ.UA в военной разведке.

Новость дополняется