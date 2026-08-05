Грядет коллапс: генерал объяснил, почему массовая мобилизация станет для России катастрофой

Преимущество в численности войск больше не гарантирует успеха, тогда как массовая мобилизация заставит Кремль вкладывать значительные ресурсы в обучение и обеспечение новобранцев. Сейчас это уже высокотехнологичная война, в которой ключевую роль играют беспилотники.

Видео дня

Для России эти события могут иметь серьезные последствия. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал генерал-майор в запасе Владимир Гаврилов.

С какими проблемами может столкнуться РФ?

Владимир Гаврилов убежден, что новая волна мобилизации в России создаст для власти больше проблем, чем преимуществ. По его оценке, Кремлю придется столкнуться не только с дополнительной экономической нагрузкой, но и с политическими рисками, ведь значительную часть мобилизованных составят люди, не желающие участвовать в боевых действиях.

"Те, кто сейчас воюет, — это контрактники. А когда тебя принудительно приводят, получается масса людей, которые думают о том, как сбежать с этой войны или что-то предпринять", — сказал Гаврилов.

Он отметил, что обеспечение новых военных потребует от Москвы значительных финансовых затрат. По словам генерала, России придется вкладывать большие ресурсы в экипировку, вооружение и базовую подготовку мобилизованных, однако таких средств у страны нет.

Главные истории дня

Отдельно Гаврилов подчеркнул, что в современной высокотехнологичной войне численность личного состава уже не играет решающей роли. По его словам, боевые действия перешли в формат "дроновой войны", где беспилотники способны поражать цели на глубине до 20 километров, из-за чего так называемая "серая зона" представляет серьезную угрозу для любой армии, которая будет пытаться завести туда большие массы военных.

Гаврилов считает, что проведение широкомасштабной мобилизации может усугубить внутреннюю нестабильность в России.

"С точки зрения Украины, нам было бы даже выгоднее, если бы они пошли на этот политический абсурд — объявили мобилизацию. Это ускорило бы внутренние процессы в самой России и ускорило бы коллапс её экономики и режима", — подытожил генерал.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска изменили тактику наступательных действий. Они почти не применяют бронетехнику во время штурмов.