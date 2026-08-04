Армия РФ практически перестала использовать технику во время штурмов: в Силах обороны объяснили новую тактику оккупантов

Российские войска изменили тактику ведения наступательных действий и почти не применяют бронетехнику во время штурмов. Вместо этого оккупанты делают ставку на пехотные атаки, накапливая личный состав для локальных прорывов на отдельных участках фронта.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил пресс-секретарь Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. Он объяснил, почему враг сменил тактику.

Россияне перешли к пехотным штурмам

По словам Музычука, во время летней кампании 2026 года российская армия фактически отказалась от масштабных механизированных штурмов.

Вместо этого украинские военные все чаще фиксируют пехотные атаки, причем оккупанты действуют не только небольшими группами.

"В этом году крупных механизированных штурмов даже во время летней кампании противник фактически не проводил. Мы продолжаем фиксировать все больше пехотных штурмов, и не только передвижения небольших групп пехоты – даже единичные перемещения российских оккупантов с целью добраться до какой-то точки, сосредоточиться", – отметил представитель Нацгвардии.

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Оккупанты накапливают силы для локальных прорывов

Музычук пояснил, что такая тактика позволяет российским войскам скрытно накапливать личный состав и технику, чтобы в нужный момент попытаться прорвать украинскую оборону на отдельных направлениях.

В качестве примера он привел недавнюю атаку вблизи Шахового, где оккупанты смогли сосредоточить определенный наступательный потенциал, в частности несколько единиц бронетехники.

Впрочем, по словам спикера, украинские Силы обороны заблаговременно обнаружили подготовку к наступлению.

"Эта атака была замечена заранее, большая часть этого наступательного потенциала и техники была уничтожена фактически за четыре часа активных боев, в том числе нашим дронным компонентом", – подчеркнул Музычук.

Он подчеркнул, что украинские военные продолжают отслеживать изменение тактики противника и своевременно реагируют на попытки российских войск создать ударные группировки для локальных наступательных действий.

Как сообщал OBOZ.UA:

Россия изменила подход к ракетным ударам по Украине, увеличив использование баллистических ракет вместо крылатых и чаще нанося удары днем. Таким образом враг пытается добиться эффекта внезапности и сократить время на подготовку украинских сил обороны.

Также аналитики отмечают, что уже некоторое время россияне во время массированных комбинированных атак увеличивают количество ракет и уменьшают численность беспилотников. Причину таких изменений в ISW видят в попытках РФ воспользоваться нехваткой ракет на вооружении Сил обороны, способных перехватывать баллистические ракеты.

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