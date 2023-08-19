Гуляла с дочерью в парке: оккупанты убили ракетой преподавательницу "Черниговской политехники"

В результате российского ракетного удара по центру Чернигова 19 августа погибла преподавательница Национального университета "Черниговская политехника". Жертвой военного преступления РФ стала Кормильцина Светлана Юрьевна.

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Трагедию подтвердили представители высшего учебного учреждения на Facebook-странице. Напомним: в общей сложности на 19:45 субботы известно о семи жертвах. 140 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы 41.

Кормильцина была старшим преподавателем кафедры иностранной филологии. Коллеги женщины рассказали, что в момент прилета женщина гуляла в парке со своей дочерью.

О том, получила ли дочь преподавательницы какие-то травмы, информации нет.

"Приносим глубокие соболезнования всем родным и близким", – написали в НУ "Черниговская политехника".

Как писал OBOZREVATEL:

– Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что вражеский ракетный удар по городу произошел около 11:30. По предварительным данным, террористы атаковали мирных жителей баллистической ракетой.

– Владимир Зеленский опубликовал кадры с места российской атаки, указав, что именно против таких военных преступлений Украина сегодня объединяет мир.

– Министерство иностранных дел Франции и посольство США в Украине осудили удар России по гражданской инфраструктуре Чернигова.

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