'Иллюстрация русской трусости и цинизма': во Франции и США отреагировали на обстрел Чернигова

Министерство иностранных дел Франции осудило очередной удар России по гражданской инфраструктуре в Чернигове, что повлекло гибель пятерых человек и десятков раненых, в том числе и детей. Иностранное ведомство возмущено цинизмом, с которым Кремль продолжает отдавать преступные приказы.

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Свою позицию французские дипломаты опубликовали в Twitter. Они ссылаются на международные нормы, согласно которым подобные акты Москвы будут рассматриваться на военном трибунале в Гааге.

"Согласно международному праву, умышленное нанесение ударов по гражданским объектам является военным преступлением. Это еще одна иллюстрация русской трусости и цинизма", – указано в сообщении.

Министерство на этом трагическом фоне также добавило, что Франция продолжает поддерживать Украину. Париж будет способствовать выделению новых пакетов с оружием и гуманитарной помощью.

Следом за МИД Франции на трагедию в центре Чернигова отреагировала и посол США в Украине Бриджит Бринк. Она убеждена, что подобный удар стал свидетельством глубины того дна, на которое опустилась Россия.

"Ужасные новости о сегодняшнем обстреле исторического центра Чернигова. Невинные мужчины, женщины и дети, которые наслаждались прекрасной субботой – праздником в Украине – никогда не должны были быть убитыми или ранеными. Атаки по украинским городам, портам и населению отражают глубину, на которую Россия опустилась, и должна остановиться. Вместе с народом Украины мы оплакиваем эту трагедию", – написала она в Twitter.

Напомним, что глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что ракетный удар произошел около 11:30. По предварительным данным, террористы атаковали мирных жителей баллистической ракетой.

Как сообщал OBOZREVATEL, на теракт в Чернигове, в котором погибли мирные люди, отреагировал президент Зеленский. Он опубликовал кадры с места российской атаки, указав, что именно против таких военных преступлений Украина сегодня объединяет мир.

"Россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь победила", – указал украинский гарант.