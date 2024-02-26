Гуменюк объяснила, почему оккупанты активизировали применение разведывательных дронов

Российская оккупационная армия существенно активизировала применение разведывательных дронов на юге Украины. С помощью таких БПЛА враг собирает информацию не только вдоль линии фронта, но и глубоко в тылу.

По словам руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, это вызвано уничтожением самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Об этом она рассказала утром 26 февраля в эфире телемарафона.

Гуменюк отметила, что с помощью разведывательных дронов путинские террористы пытаются максимально заместить А-50, который был уничтожен вечером 23 февраля. Также она добавила, что сейчас наблюдается очень высокая активность вражеских разведывательных БПЛА на юге.

"Они пытаются собирать ту информацию, которую уже больше не передаст А-50. Именно поэтому мы видим не специфическую активность тактической авиации, которая больше держится в отдаленных в акватории Черного моря, также концентрируя свои усилия на сборе соответствующих оперативных данных", – сказала Гуменюк.

Напомним, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 мог быть уничтожен с помощью зенитного ракетного комплекса С-200. Максимальная дальность поражения ЗРК С-200 составляет 300 км.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что вместе с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 были уничтожены все члены экипажа. При этом в сети заявили, что среди ликвидированных было три оккупанта в звании майора.

Как сообщал OBOZ.UA, самолеты А-50 и А-50У применяются оккупантами для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке, могут применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.