ГУР: боевые действия фактически перенесли на территорию РФ, а будет еще больше

Фактически перенос боевых действий на территорию России "уже происходит". Россияне уже могут почувствовать на себе последствия военной агрессии Кремля.

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Об этом рассказал спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, боевые действия перебрасываются на территорию России уже с 2022 года, и этот процесс продолжается.

"И 22-й год, и особенно 23-й, и начало сейчас 24-го года связаны с активным "грохотом", "бавовной" на территории так называемой Российской Федерации. Понятно, что за этим стоит серьезная работа", – отметил Юсов.

Спикер ГУР добавил, что со стороны россиян удивительно надеяться, что война должна вестись исключительно на украинской территории. И хотя такие надежды есть, так не будет. Напротив, последствия этой войны еще больше будут ощутимы на территории государства-агрессора. "Бавовны" будет больше, считает он.

Как сообщал OBOZ.UA, на вражеском аэродроме "Бельбек" вблизи Севастополя в оккупированном Крыму в результате ракетной атаки в ряды "двухсотых" перешли 10 российских военнослужащих. Среди ликвидированных фигурирует командир авиационной эскадрильи истребительного полка Александр Татаренко.

А в ночь на 1 февраля воины спецподразделения "Group 13" ГУР уничтожили ракетный катер ЧФ РФ, совершавший рейд. На борту русского катера были ракеты. На уничтоженном ракетном катере также могло находиться до 40 человек экипажа.

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