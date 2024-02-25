ГУР: информация, что Приднестровье будет проситься в состав России, – фейк
Сепаратисты молдавского Приднестровья не будут проситься в ближайшее время в состав России. Согласно распространенной ранее информации, такое обращение в Москву якобы могло быть принято 28 февраля.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины эту информацию назвали фейком. Об этом говорится в официальном заявлении военной разведки.
В ГУР констатировали, что распространенная ранее информация о намерениях "депутатов" пророссийского анклава на территории Молдовы – так называемой Приднестровской Молдавской республики – не соответствует действительности.
"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: по имеющейся информации, 28 февраля 2024 депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде не планируют обращаться к российскому диктатору Путину с просьбой войти в состав РФ", – отметили в ГУР.
Слухи о подобных намерениях нужны Москве, которая пытается дестабилизировать ситуацию в регионе: в ГУР видят все признаки того, что эта неправдивая информация распространяется сознательно в рамках дезинформационной кампании РФ.
Напомним, ранее в ISW оценили, грозит ли Украине вторжение российских войск из Приднестровья. Пока аналитики приготовлений, свидетельствующих о подобных намерениях оккупантов, не фиксируют.
К тому же, в Институте изучения войны разделяют мнение украинских чиновников, в том числе и представителей ГУР, о том, что речь идет о попытках дестабилизировать общественно-политическую ситуацию – при этом, прежде всего, не в Украине, а в Молдове.
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