ГУР: количество суицидов среди офицеров РФ значительно возросло после большого вторжения в Украину

После начала полномасштабного вторжения России в Украину среди российских офицеров значительно возросло количество суицидов. Вероятно, это связано со страхом мести со стороны украинских военных.

Видео дня

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он предложил оккупантам, которые не хотят пачкать руки в крови и выполнять преступные приказы, единственный правильный выход – сдаться в плен с помощью проекта "Хочу жить" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Количество суицидов среди рашистов и российских офицеров после полномасштабного вторжения возросло и возросло значительно. Часть из них может быть связана с такими страхами (что их догонят украинские военные – ред.)", – отметил Юсов.

Напомним, ранее в ГУР показали работу спецподразделения "Артан" в Бахмуте и Энергодаре. Он сформирован исключительно из очень мотивированных добровольцев с универсальной подготовкой.

"Мы пытаемся прийти к тому, что каждый боец должен уметь все. Если на поле боя он встретится с каким-то вооружением, то должен уметь его использовать", – отметил воин с позывным "Фаворит".

Как сообщал OBOZREVATEL, Юсов рассказал, что путинский режим с каждым днем усиливает внутренний террор, закрывая выезд из страны мужскому населению и усиливая ответственность за неявку в военкомат. Дошло даже до того, что с телеканала МО РФ удалили приветствие командующего российскими ВДВ, где он "наговорил лишнего" о тысячах "трехсотых" десантников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!