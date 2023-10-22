ГУР: места содержания российских военнопленных в Украине переполнены

Украинские воины активно борются с российскими оккупантами. Враги не только уничтожают, но и берут в плен. Так, места содержания российских военнопленных в нашей стране пока переполнены.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Информацию озвучил представитель управления Андрей Юсов в интервью espreso.tv.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день от полномасштабного вторжения 2600 граждан вернулись домой. Однако это не такая активная динамика, которая была раньше и по количеству обменов, и по количеству возвращенных.

"Переговоры продолжаются и здесь главное не рассказывать – главное результат, а он обязательно будет. Обменный фонд пополняется и места содержания российских военнопленных в Украине сегодня переполнены", – сказал Юсов.

Он уверен, что в ближайшее время ситуация изменится.

"Украина готова возвращать российских военнослужащих-оккупантов, но, конечно, возвращая своих граждан, своих защитников, защитниц и незаконно удерживаемых гражданских лиц. Работа над этим ведется", – отметил Юсов.

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Кроме того, он добавил, что вторая зима полномасштабной войны будет столь же тяжелой.

"Будет много вызовов: на поле боя будут удары по гражданской инфраструктуре и вопросы внешней деятельности, дипломатической деятельности – это все очень сложно, но, в результате, общая позиция украинского общества, военно-политического руководства, коалиции стран свободного мира, которые поддерживают Украину , безусловно, даст свои результаты. Украина победит", – подчеркнул представитель ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Юсов заявил, что каждый пятый российский оккупант по этой цифре – добровольно покинул позиции, бросил оружие и сдался украинским бойцам. В общей сложности ежедневно около двух-четырех солдат захватнической армии сдается в плен по программе "Хочу жить".

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