Каждый пятый сдался добровольно: Юсов рассказал о пополнении обменного фонда оккупантами

В Украине за последние несколько недель обменный фонд увеличился более чем на две сотни оккупантов. Каждый пятый наемник армии РФ сдался в плен добровольно.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он выступил на брифинге относительно обращения с военнопленными, который прошел 18 августа.

"За последние несколько недель наступательных действий более чем на 200 пленных увеличился наш обменный фонд", – отметил сотрудник ГУР.

По его словам, каждый пятый российский оккупант с этой цифры – добровольно оставил позиции, бросил оружие и сдался украинским бойцам. В общем же ежедневно около двух-четырех солдат захватнической армии сдается в плен по программе "Хочу жить".

Представитель проекта Виталий Матвиенко добавил, что всего за год существования к нему обратились 22 239 человек. Ежедневно поступает около 70-100 заявок.

В частности, больше всего обращаются из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края РФ. В то же время Роскомнадзор заблокировал 256 ресурсов программы "Хочу жить".

Ранее Андрей Юсов заявил, что попавшие в плен военнослужащие ВС РФ не выражают искреннего покаяния за то, что пришли в Украину с оружием с целью захвата, обстреливали мирные населенные пункты и убивали украинцев. Некоторые оккупанты плачут и просят прощения, но в большинстве случаев это делается, чтобы разжаловать украинских воинов и выжить.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа Украина вернула домой еще 22 своих защитников – офицеров, а также военнослужащих рядового и сержантского состава, участвовавших в боях на разных направлениях. Среди них били и раненные воины.

В тот день во время обращения к украинцам президент Владимир Зеленский акцентировал важность пополнения обменного фонда и отметил бойцов Сил обороны, которые берут оккупантов в плен на фронте.

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