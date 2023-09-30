ГУР: на сторону Украины перешли более 200 военных РФ, более 1000 операций на стадии завершения

На сторону Украины перешли уже более 200 военных армии Российской Федерации. Также более 1000 операций украинских спецслужб по российским солдатам находятся на стадии завершения.

Об этом рассказал спикер проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко на встрече с журналистами, сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Матвиенко также отметил, что количество желающих сдаться в плен после операции "Синица", в результате которой российский летчик Максим Кузьминов перегнал в Украину вражеский вертолет Ми-8, выросло на 70%.

Он отметил, что проект "Хочу жить" при поддержке ГУР и МО Украины будет проводить и дальше такие операции для россиян, которые хотят добровольно сдаться в плен, и не хотят быть соучастниками преступных действий российского диктатора Путина.

Спикер подчеркнул, что к плененным россиянам относятся согласно всем положениям Женевской конвенции.

"Все гарантии, которые демонстрирует проект "Хочу жить" на наших ресурсах работают. Все военнослужащие Российской Федерации, не желающие воевать против Украины и не желающие выполнять преступные приказы путинского режима, могут сохранить себе жизнь. По сути это один из немногих способов сохранить себе жизнь и затем идти по обмену и вернуться в свою страну. Проект работает", – отметил Матвиенко.

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Отметим, что недавно украинская военная разведка провела успешную спецоперацию под кодовым названием "Барыня". По ее итогам на сторону Украины перешел кадровый российский военный лейтенант ВС РФ Даниил Алферов, который перевел еще 11 российских военнослужащих. Причиной, побудившей Алферова перейти на сторону Украины, стало его нежелание участвовать в войне.

В плен к украинским воинам он сдался 3 сентября. Алферов больше не планирует увязывать свое будущее с Россией, а также публично вызвался воевать против путинского режима на стороне Украины.

Ранее сообщалось, что в рамках операции "Синица" Кузьминов перегнал в Украину Ми-8, приземлившийся на аэродроме Харьковской области. По его словам, он сам связался с ГУР, поскольку не желал участвовать в военных преступлениях России. ВСУ получили не только новый вертолет, но и ценные данные об авиации РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что операция "Синица" стала одной из самых успешных за всю историю Украины. К Кузьминову удалось найти подход, а всю его семью вывезли из России.

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