ГУР: оккупанты лишились пяти бронеавтомобилей ''Ахмат'' на Крымском мосту. Фото

Российские оккупанты в понедельник, 26 марта, лишились колонны бронеавтомобилей З-СТС "Ахмат", которая ехала незаконно построенным Крымским мостом. Техника направлялась в зону боевых действий, но не доехала.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. Как отмечается, захватчики не довезли на передовую пять машин.

Причиной, по официальным данным, стало якобы "превышение скорости". "Ахматы" ехали в Херсонскую область и должны были доукомплектовать подразделения оккупантов, действующих на Приднепровском направлении.

"26 марта колонна из пяти машин З-СТС 34-й отдельной мотострелковой бригады ехала "крымским мостом" в направлении оккупированного Крыма. Однако, по официальным данным, преодолеть свой путь до конца им помешало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния во время движения в составе колонны", – сообщили в ГУР.

Четыре из пяти машин российских оккупантов нуждаются в значительном ремонте.

Как ранее писало издание "Милитарный", З-СТС "Ахмат " россияне создали на предприятии "Ремдизель" по заказу одной из силовых структур Чечни после начала войны в Украине. На разработку бронеавтомобиля якобы потратили 25 дней.

Бронеавтомобиль может вместить 10 бойцов. На крыше предусмотрены люки, которые можно использовать для установки пулемета. Первые машины были созданы в мае. 9 мая их показали на параде в Грозном, а затем отправили на передовую в Украину.

Как отмечается, россияне создавали "Ахматы" как упрощенную альтернативу бронеавтомобилям "Тайфун" – у них хуже тактико-технические и эксплуатационные параметры, но они дешевле и, по словам россиян, их можно быстрее производить.

В октябре 2022 года стало известно, что украинские воины на Херсонщине уничтожили один из броневиков З-СТС бойцов Рамзана Кадырова, которым они постоянно хвастались. Первая же встреча с нашими защитниками закончилась для спецтранспорта "кадыровцев" плачевно.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные показали, как уничтожили дрон российской армии, корректировавший вражескую артиллерию. В успешном выполнении сделки бойцам 8-го отдельного горно-штурмового батальона Вооруженных сил Украины помог квадрокоптер Mavic.

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