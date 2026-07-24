ГУР установило личность российского наемника из Маврикия, ликвидированного в Сумской области. Фото

Главное управление разведки Министерства обороны Украины установило личность гражданина Маврикия Стивена Боакие Пракаша, который воевал в составе российской оккупационной армии и был убит в Сумской области. По данным разведки, мужчина попал в страну-агрессора как турист, но впоследствии подписал контракт с российскими вооруженными силами.

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Об этом сообщили в ГУР. В ведомстве отметили, что Пракаш стал одним из иностранных наемников, которых Россия привлекает к войне против Украины через схемы обмана трудовых и образовательных мигрантов.

По данным разведчиков, гражданин Республики Маврикий Стивен Боакие Пракаш родился 16 апреля 1995 года. 22 июня 2025 года Пракаш прибыл в Санкт-Петербург якобы в качестве туриста. Он планировал вернуться в Африку 21 июля, однако остался на территории России.

21 августа 2025 года российские силовики составили в отношении него административный протокол за незаконное пребывание на территории России и оштрафовали на 7 тысяч рублей. На тот момент сумма штрафа составляла 88,69 долларов.

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После этого, как отметили в ГУР, Пракашу, как и многим другим иностранцам, оказавшимся в России без денег, предложили подписать "краткосрочный" контракт с российской оккупационной армией. Он согласился на это предложение.

После недельной подготовки мужчину в составе штурмовых подразделений отправили на фронт. По данным украинской разведки, Пракаша ликвидировали примерно в декабре 2025 года при попытке незаконного пересечения государственной границы Украины в Сумской области.

Российская схема вербовки иностранцев

В ГУР отметили, что история маврикийца является примером схемы, по которой Россия привлекает иностранцев к участию в войне. По этой схеме гражданам африканских стран оформляют визы, покупают билеты в один конец и обещают трудоустройство.

По прибытии в Москву или Санкт-Петербург таких людей встречает посредник, который забирает паспорт якобы для оформления документов и размещает их в хостеле. Через несколько дней выясняется, что обещанной работы нет, виза аннулирована, а средств для возвращения домой у людей нет.

После этого перед иностранцами встает выбор между депортацией с долгами, заключением в тюрьму или подписанием контракта с российской армией. В разведке подчеркнули, что из-за языкового барьера люди могут даже не понимать содержания документов, которые подписывают.

Напомним, украинские военные разведчики перехватили разговор российского захватчика, который обнаружил в зарослях лесопосадки в Харьковской области двух бангладешцев, о которых оккупанты забыли. Азиатские наемники были напуганы и не знали даже своих позывных.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что сотни иностранных граждан, воевавших на стороне России и попавших в украинский плен, остаются в правовом вакууме. Москва не заинтересована в возвращении наемников. В некоторых случаях они не могут вернуться ни в РФ, ни в родную страну.

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