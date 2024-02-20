ГУР запускает обновленный 'Главный бот разведки': как будет работать и что нужно знать

Главное управление разведки Министерства обороны Украины запускает обновленный "Главный бот разведки". Это официальный канал связи для жителей временно оккупированных территорий Украины, всех, кто хочет бороться с оккупационным режимом и неравнодушных граждан.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО. Канал доступен по ссылке.

Отмечается, что в течение двух лет широкомасштабной войны украинцы и все, кто противостоял военной агрессии со стороны России, присылали разведчикам информацию, которая помогла:

уничтожать склады, сооружения, технику оккупантов, корабли и прочее;

получать важную информацию о силах и средствах врага, местонахождении высокопоставленных должностных лиц, коллаборантов и прочее;

выявлять планы оккупантов и действовать на опережение;

фиксировать последствия ударов, нанесенных оккупантам.

В ГУР выразили благодарность всем, кто посылал информацию через официальный телеграмм-бот и тем самым приближал и продолжает приближать победу Украины над страной-агрессором.

"Мы призываем всех украинцев сообщать о "Главном боте разведки" своим родным, друзьям и знакомым на временно оккупированных территориях. Если у вас есть важная для ГУР информация, пишите в официальный телеграмм-бот", – отметили в ведомстве.

Как писал OBOZ.UA:

– Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неежпапа уверен, что т.н. Крымский мост, незаконно построенный российскими оккупантами через Керченский пролив, не будет существовать. По его мнению, этот стратегический для РФ объект может не дожить до конца 2024 года.

– Также Неижпапа заявил, что Украина могла бы выиграть войну быстрее, если бы получила разрешение бить по территории России вооружением, полученным от Запада.

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