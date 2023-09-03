На першому році свого президентства Путін запровадив окреме військове свято – День російської гвардії, яке в Росії відзначається 2-го вересня. Перші російські “гвардійські" частини з’явилися за Петра І та були елітою армії російської імперії. Радянська влада скасувала гвардійські частини, але вже у 1941-му році повернулась до “гвардійської" практики. Частини, що відзначились у боях чи зазнали великих втрат, отримували гвардійський статус.

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Згодом гвардійські частини стали елітою вже Червоної армії. Після розпаду СРСР гвардійські частини успадкували нові армії незалежних країн. Через переформування військових частин деякі гвардійські частини зникали, інші переформовувались та передавали свій “гвардійський" титул новоствореним з’єднанням. Суто нові гвардійські частини почали додаватись до російської армії тільки у 2000-х. Першою стала 22-га окрема бригада спеціального призначення(22 ОБрСпП, в/ч 11659), (2001 рік). Окремі елітні частини отримували гвардійський статус за участь у військових конфліктах часів президентства Путіна. Гвардійська “елітарність" втрачала свою цінність і стала таким собі святковим фетишем військового відомства.

Наприклад гвардійськими були всі частини ПДВ та численні частини спецпризначення. До початку повномасштабної війни проти України востаннє гвардійський статус росіяни видавали у далекому 2019-му році. Тоді гвардійськими стали 14-та й 16-та окремі бригади спецназу. До початку повномасштабної війни проти України понад 100 російських військових формувань армії та флоту носили гвардійський статус. Але тут почалась справжня війна…

Присвоєння гвардійських звань в армії РФПочинаючи з березня 2022-го року на сайті президента РФ ледь не кожного місяця публікуються окремі укази про присвоєння гвардійських звань російським військовим частинам.

Дата Військове формування (назва мовою оригіналу) 28.03.2022 155-я отдельная бригада морской пехоты 28.03.2022 126-я отдельная бригада береговой обороны 07.04.2022 121-й тяжёлый бомбардировочный авиационный полк 18.04.2022 64-я отдельная мотострелковая бригада 09.05.2022 15-я отдельная мотострелковая бригада 30.05.2022 24-я отдельная бригада специального назначения 10.06.2022 28-я понтонно-мостовая бригада 05.07.2022 80-й танковый Краснознамённый полк 11.07.2022 17-я бригада армейской авиации 11.07.2022 2-я отдельная бригада специального назначения 29.07.2022 488-й мотострелковый полк 17.10.2022 400-й самоходный артиллерийский полк 31.10.2022 232-я реактивная артиллерийская бригада 09.11.2022 277-й бомбардировочный авиационный полк 17.11.2022 23-й истребительный авиационный полк 14.02.2023 228-й мотострелковый полк 21.02.2023 53-я зенитная ракетная бригада 24.02.2023 35-я зенитная ракетная бригада 09.03.2023 71-я зенитная ракетная бригада 09.03.2023 266-й отдельный штурмовой авиационный полк 17.03.2023 960-й штурмовой авиационный полк 17.03.2023 559-й бомбардировочный авиационный полк 17.03.2023 77-я зенитная ракетная бригада 27.03.2023 346-я отдельная бригада специального назначения 27.03.2023 10-я отдельная бригада специального назначения 27.03.2023 25-й отдельный полк специального назначения 31.03.2023 2-й смешанный авиационный полк 31.03.2023 236-я артиллерийская бригада 27.04.2023 200-я отдельная мотострелковая бригада 27.04.2023 16-я бригада армейской авиации 09.05.2023 55-й отдельный вертолётный полк 09.05.2023 291-я артиллерийская бригада 17.05.2023 50-й самоходный артиллерийский полк 06.06.2023 61-я зенитная ракетная бригада 13.06.2023 59-я бригада управления 13.06.2023 165-я артиллерийская бригада 21.06.2023 39-й отдельный вертолётный полк 21.06.2023 27-я отдельная бригада радиационной, химической и биологической защиты 22.06.2023 175-я бригада управления 29.06.2023 237-й десантно-штурмовой полк 30.06.2023 8-й артиллерийский полк 08.07.2023 39-я отдельная мотострелковая бригада 20.07.2023 40-я отдельная бригада морской пехоты 09.08.2023 71-й мотострелковый полк 18.08.2023 14-й истребительный авиационный полк 25.08.2023 70-й мотострелковый полк 25.08.2023 8-я зенитно-ракетная бригада 25.08.2023 238-я артиллерийская бригада 25.08.2023 18-я бригада армейской авиации 25.08.2023 107-я ракетная бригада

За 2022-й рік така доля “спіткала" 15 військових формувань, на кінець серпня 2023-го року “гвардійськими" стали ще 35 військових формувань. Рясніше за все роздавали такі звання у березні 2023 року – одразу 10. Частіше за інших цей статус отримували авіаційні полки (8) та зенітно-ракетні бригади (6). Але “гвардійцями" ставали не тільки бойові штурмові частини. Не забули й про доволі специфічні з’єднання, як от 28-я понтонно-мостова бригада чи 27-ма окрема бригада радіаційно-хімічно-біологічного захисту.

Воєнні злочинці – гвардійці Путіна

До слова, деякі з російських військових формувань отримували звання “гвардійських" після наших резонансних розслідувань та публікацій з викриттями їх особового складу в якості воєнних злочинців. Наприклад, така ситуація спостерігалась щодо 64-ї ОМСБр ЗС РФ, яка скоювала воєнні злочини в Бучі, а після того як їх командира, полковника Омурбекова та особовий склад у квітні 2022 деанонімізували OSINT-дослідники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm та статті про це вийшли у багатьох світових медіа, Путін нагородив Омурбекова званням “героя Росії", а 64-й бригаді присвоїв звання “гвардійська". Але святкували вони свій гвардійський статус недовго. У вересні 2022, українська розвідка повідомляла, що 64 ОМСБр була повністю розбита і втратила понад 90% свого особового складу. Опосередковано це підтверджуєпарад на 9 травня 2023 у Хабаровську і перепризначення Омурбекова на іншу посаду. Іншим прикладом можна навести присвоєння звання “гвардійський" 960 штурмовому авіаційному полку, що базується на аеродромі Приморсько-Ахтарська. Це сталося після потужної CYBINT-операції українських хакерів зі зламу поштових листувань та документації командира полку – полковника Атрощенко. 28 березня 2023 радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко вказав, що за їх даними саме з аеродрому Приморсько-Ахтарська злітали воєнні злочинці, що бомбили драмтеатр та пологовий будинок Маріуполя.

“Постгвардійські" відзнаки

Формування, які вже отримали гвардійський статус, окремо нагороджуються орденами – нещодавно “севастопольська" 810-та гвардійська бригада морської піхоти отримала Орден Ушакова (29.08.2023). Окрім цього військові формування можуть отримати Орден Жукова, Суворова, Нахімова та інші. Деякі військові частини росіян, як от гвардійський Ордена Нахімова ракетний крейсер “Москва", вже завершили свій бойовий шлях в Україні.

Але швидкість появи нових “гвардійців" в російській армії може призвести до того, що до кінця війни всі російські військові частини до останнього стройбату та навіть ППО аеродрому Пскова будуть “гвардійськими". Чим більше втрат – тим більше нагороджень та відзнак.

Публікацію підготували Антон Павлушко та Андрій Лісіцин спеціально для InformNapalm.