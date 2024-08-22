Хакеры ГУР сломали российское телевидение и показали правду войны: ряд каналов были вынуждены прекратить вещание

Киберспециалисты Главного управления разведки совершили атаку на серверы российских телеканалов. В эфире ряда телекомпаний хакеры продемонстрировали объективные видеоролики о войне в Украине, поэтому они были вынуждены прекратить вещание.

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Об этом стало известно из собственных источников в украинской разведке. Отмечается, что видео от ГУР трижды продемонстрировали в прайм-тайм телеканалов "Первоуральское ТВ", "Евразия 360", "Евразия. Первый канал" и других. Часть атакованных каналов входят в медиахолдинг тамошнего олигарха Андрея Комарова.

Как сообщают источники, российские хакеры попытались исправить ситуацию, в итоге 9 телеканалов прекратили трансляцию. Речь идет, в частности, о "Евразии 360", "Евразии Первый канал", "Первоуральском ТВ", "Луганск 24", "Первом республиканском", "СпБ", "Оплот", ТВ-3 и "Первом российском".

Несмотря на усилия россиян, киберспециалисты ГУР сохранили доступ к серверам телекомпаний, а ряд телеканалов вынуждены были прекратить вещание на длительное время. Телезрители начали публично жаловаться на проблемы телевидения.

Отмечается, что на утро 22 августа только телеканал "Евразия 360" и ТВ-3 частично возобновили свою работу, тогда как вещание других остается заблокированным.

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