'Харрис никогда не сможет завершить войну': Трамп после встречи с Зеленским напугал третьей мировой

Экспрезидент Соединенных Штатов, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что война в Украине может перерасти в третью мировую. Но только при условии, что его не изберут на президентский пост.

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Об этом Трамп написал 27 сентября, сразу после диалога с украинским лидером Владимиром Зеленским. Интересно, что такое сообщение он пока сделал только в собственной соцсети Truth Social, в других сетях кандидат только рассказывает о предвыборной гонке.

В частности, Трамп в очередной раз подчеркнул, что в случае победы на президентских выборах война между страной-агрессором Россией и Украиной завершится быстро, а если нет, то "никогда не закончится и перерастет в третью мировую".

При этом кандидат от республиканцев назвал кандидата от демократов Камалу Харрис своим товарищем, не способным завершить войну.

"Только что у меня была прекрасная встреча с президентом Украины Зеленским. Если меня изберут президентом, война России и Украины скоро закончится. Если нет, эта война никогда не закончится и перейдет в ІІІ мировую войну. Камрад Харрис никогда не могла закончить войну, и не сможет. Ничего не изменится, кроме того, что смерть и разрушения станут только хуже", – отметил политик.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нью-Йорке в пятницу, 27 сентября, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Перед переговорами Трамп в очередной раз пообещал быстро закончить войну в Украине в случае победы на выборах и заявил, что еще до инаугурации найдет "хорошее" решение для обеих сторон.

А уже после встречи с Зеленским Трамп сделал заявление о том, что войну в Украине необходимо завершить и нужно сделать путем "справедливого соглашения". Он также сказал, что "многому научился" на встрече с Зеленским.

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