'Бавовна' в Севастополе: вблизи Казачьей бухты раздались взрывы

Днем 6 мая во временно оккупированный Севастополь заглянула "бавовна". Минимум два взрыва были слышны в районе бухты Казачьей.

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Оккупанты уверяют, что сработало ПВО. Информация о "бавовне" появилась в крымских пабликах.

Взрывы в Гагаринском районе Севастополя прозвучали после 16 часов 6 мая.

"Трах-бабах в Гагаринском районе Севастополя, ближе к бухте Казачьей", – пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

В то же время в пророссийских крымских пабликах подтверждают, что взрывы звучали в районе бухты Казачьей, но уверяют, что "отработало ПВО".

"Сработало ПВО, похоже тренировочная, по звукам 2 ракеты", – отмечено в сообщении.

Между тем, в сети появилось также фото, где после "работы ПВО" в небо вздымается черный дым.

Напомним, 29 апреля во временно оккупированном Севастополе произошла "бавовна" на нефтебазе. Оккупанты пожаловались на атаку дронов. Тогда взрывы звучали также в районе Казачьей бухты.

Местные Telegram-каналы сообщили, что перед тем, как начался пожар, раздались два сильных взрыва.

Севастопольский гауляйтер Михаил Развожаев тогда утверждал, что огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров, пожару присвоили 4-й класс сложности.

Позже оккупанты заявили, что ночью Крым атаковали шесть дронов и якобы лишь два из них попали в нефтебазу, повредив, по уверениям захватчиков, 4 полупустых резервуара.

При этом в ГУР заявили, что в результате "бавовны" в Крыму уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами.

Также о "бавовне" в Крыму сообщалось утром 6 мая: о звуках взрывов сообщали местные жители.

"В Красногвардейском районе Крыма был слышен громкий хлопок в 8:04", "В 8:05 хороший прозвучал грохот. Джанкой-Красногвардейск", "В Красногвардейское был очень сильный хлопок", – писали крымчане в местных группах.