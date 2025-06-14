Ходят по дворам: на Запорожье оккупанты отбирают у жителей дрова для строительства окопов

На оккупированной части Запорожской области россияне устраивают "рейды" по населенным пунктам. Они ездят по дворам и ищут материалы для строительства окопов, в частности забирают у людей заготовленные на зиму дрова.

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Ведут себя захватчики агрессивно, с местными коллаборационистами "рейды" они не согласовывают. Об этом сообщили в Движении сопротивления "Желтая Лента".

"В селах Пологовского района российские военные ездят по дворам и забирают у местных жителей дрова для строительства окопов. Активисты движения "Желтая Лента" сообщают, что последнюю неделю по Воскресенке, Гусарке, Каменке, Образцовом, Бельманке, вероятно других селах Пологовского района и самих Пологах проходят "рейды" российских военных, которые забирают у местных жителей заготовленные на зиму дрова", – говорится в сообщении.

В "Желтой Ленте", добавили, что своим действиям "экспроприаторы" 21 века нашли аргументацию: мол, до зимы люди смогут запастись новыми дровами. Те же, которые уже заготовили, должны пойти на "защиту России".

"Ведут себя военные агрессивно, никаких договоренностей с местными старостами и коллаборантами о такой конфискации не происходило. Если вам известны какие-либо дополнительные детали, пишите. И присоединяйтесь к сопротивлению: @yellow_ribbon_zviazok", - добавили в движении.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты хотят устроить праздничный концерт на месте трагедии Мариупольского драмтеатра. На месте, где Россия убила сотни мирных жителей, включая детей, они сейчас обустраивают сцену.

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