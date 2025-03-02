Ходжес: не думаю, что война завершится в ближайшие месяцы

Отставной офицер Сухопутных войск США Бен Ходжес сомневается, что российско-украинская война может завершиться в ближайшие месяца. По его словам, у многих возникло ложное ожидания быстрого завершения войны после избрания президентом США Дональда Трампа.

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При этом Ходжес не исключает, что может произойти "какой-то масштабный прорыв", способствующий быстрому прекращению боевых действий. Об этом американский офицер рассказал в интервью "24 каналу".

По мнению Ходжеса, переговорный процесс может продолжаться еще достаточно долго. В то же время он напомнил, что из-за заявлений Трампа еще до его избрания о том, что все будет "решено за 24 часа", у многих были ложные ожидания. Однако Ходжес подчеркнул, что затем в команде Трампа начали звучать новые "дедлайны" окончания войны, в частности 100 или 180 дней.

Также он объяснил, что украинский президент Владимир Зеленский не намерен принимать условия двух других лидеров и будет разрабатывать свой план. В связи с этим переговорный процесс может затянутся на неопределенное время.

"Я слушал президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции и должен сказать, что он действительно невероятный лидер. Он отлично понимает ситуацию. Как он сказал, это его страна, поэтому он будет разрабатывать свой план, а не просто принимать условия двух других лидеров. И я считаю, что это правильный подход, поэтому переговорный процесс, вероятно, продлится еще достаточно долго. Не думаю, что война завершится в ближайшие месяцы, если не произойдет какой-то масштабный прорыв", – рассказал Ходжес.

Кроме того, американский офицер констатировал, что никто в мире не верит, что российский диктатор Владимир Путин будет соблюдать любое соглашение. Поэтому Ходжес уверен, что без определенной силы и давления вынудить Кремль выполнить сделку вряд ли удастся.

Напомним, Ходжес признал, что ошибся, прогнозируя деоккупацию Крыма до лета 2023 года. Он сказал, что это "Запад и мы не смогли передать Украине то, что должны были".

Ранее Бен Ходжес заявил, что Украина должна стать членом НАТО и Европейского Союза. Это необходимо не только Киеву, но и его партнерам, поскольку это поможет предотвратить дальнейшую агрессию российского диктатора Владимира Путина уже против стран Запада.

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