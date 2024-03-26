Ходжес заявил, что российские НПЗ – законная цель ударов Украины, и указал на важный нюанс

Российские нефтеперерабатывающие заводы являются законной целью для украинских атак. Такого мнения придерживается экс-командующий Сухопутными силами США в Европе, а ныне старший советник НАТО по логистике Бен Ходжес.

Генерал дал интервью "ВВС Украина" вечером 22 марта, после появления информации о возможной "просьбе" Вашингтона к Киеву не атаковать НПЗ страны-агрессора России. Американский военный категорически против подобных "советов".

"Надеюсь, что это ложь. Но, к сожалению, в это можно поверить. И если кто-то из нашего правительства сообщил такое украинцам, – это абсолютно ужасная рекомендация. Украина должна ее игнорировать. [НПЗ] являются законными целями", – заявил Ходжес.

Он указал на то, что информация о "рекомендации" Соединенных Штатов появилась после того, как РФ вновь начала массированно обстреливать украинскую гражданскую инфраструктуру. Это "ухудшает ситуацию", отметил генерал.

По его мнению, в Белом доме "до сих пор четко не определились, какой должна быть развязка". "Какова цель? Почему мы не говорим, что хотим победы Украины, не сосредотачиваемся на этом? Нам очень нужны стратегическая четкость и приоритеты", – подчеркнул Ходжес.

Напомним: по данным Financial Times, Вашингтон якобы призвал Киев прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы из-за опасений роста мировых цен на нефть и возможной агрессивной реакции Москвы.

В Белом Доме не подтвердили и не опровергли эту информацию. Что может стоять за такими заявлениями – читайте в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZ.UA:

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина ни у кого не будет спрашивать советов по уничтожению законных военных целей на территории государства-террориста РФ.

– Утром 23 марта (уже после публикации FT о "просьбе" Соединенных Штатов) в Самарской области России БПЛА атаковали Куйбышевский НПЗ. После прилетов там возник пожар.

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