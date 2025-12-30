Хотень под контролем ВСУ: оккупанты хотят создать 'буферную зону' на границе, но получают отпор – группировка 'Курск'

Российская армия не достигла результата по созданию буферной зоны в Сумской области. Сдерживающие бои до сих пор продолжаются вблизи населенных пунктов Юнаковка, Андреевка, Яблоновка, Варачино и Кондратовка.

Об этом сообщили в пресс-центре группировки войск ВСУ "Курск". Там также добавили, что поселок Хотень на Сумщине до сих пор остается освобожденной территорией от захватчиков.

"Несмотря на голословные заявления россиян, силы группировки войск "Курск" дают достойный отпор врагу, не оставляя ему никаких шансов на успех. Успех у них наблюдается только на черных языках пропагандистов, которые выдают желаемое за действительное. Подчеркиваем: населенный пункт Хотень был, остается и в дальнейшем будет под контролем Вооруженных сил Украины!", – говорится в сообщении.

Заметим, что согласно данным аналитиков DeepState, Хотень действительно продолжает находиться под контролем ВСУ. В то же время, расстояние от поселка до самого Курска составляет почти 122 км.

Ситуация в Сумской области – последняя информация

Напомним, ранее представитель Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов заявил, что ВС РФ закрепились в южной части пограничного поселка Грабовское в Сумской области. В населенный пункт в результате внезапной атаки зашло около 100 вражеских бойцов, однако последующее продвижение было заблокировано.

20 декабря российские захватчики заняли Грабовское, и принудительно вывезли на территорию РФ более 50 местных жителей (преимущественно пожилых людей), которые в письменной форме отказались от эвакуации вглубь Украины ранее. Детей среди депортированных украинцев, по данным старосты села Ларисы Кремезной, не было.

В ВСУ подтвердили информацию о похищении людей. Впоследствии стало известно, что к военному преступлению причастны военнослужащие 36-й мотострелковой бригады из Забайкальского региона.

Как сообщал OBOZ.UA, по этому поводу уполномоченный омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец провел разговор со своей российской коллегой Татьяной Москальковой с требованием предоставить информацию о похищенных гражданских и призвал международное сообщество дать оценку действиям государства-агрессора, чтобы остановить незаконные депортации украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!