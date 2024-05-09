Хотят депортировать: оккупанты формируют реестр нежелательных жителей Мариуполя – ЦНС

Во временно оккупированном Мариуполе враг формирует "реестры" жителей, которым будет запрещено проживать в городе. Оккупанты боятся возвращения "агентуры" Сил Обороны, поэтому и создают такой список.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления. В частности, по данным ЦНС, в этот "реестр" вносят людей, которые по мнению захватчиков подлежат депортации, а также тех, кто не сможет вернуться в Мариуполь, хотя раньше проживал в этом городе.

"По разным обстоятельствам в город вернулись 600 жителей, но оккупанты боятся возвращения "агентуры" Сил Обороны, поэтому и создают соответствующий реестр", – говорится в сообщении ЦНС.

В Центре национального сопротивления подчеркивают, что оккупанты совершают очередное преступление, запрещая жителям жить в родном городе, который враг сам и разрушил.

В то же время в Мариуполь оккупанты завозят этнических россиян и выходцев из Центральной Азии. Кремль действует "проверенными" сталинскими и советскими методами, изменяя демографический состав населения, чтобы легче было им управлять.

Напомним, накануне Дня победы в Мариуполе оккупанты устроили тотальную зачистку. Российские силовики останавливали автомобили и обычных прохожих и "паковали" их в свои машины.

Тем временем российские оккупанты продолжают надругаться над оскверненным и оккупированным Мариуполем. Под снос они отправляют целый квартал – так называемый район "Стадион". На месте снесенных десятков многоэтажек захватчики планируют строить ипотечное жилье для россиян, а украинцев, живших в этих домах, оставляют под открытым небом.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты устроили "сафари" на девушек. В разных регионах временно оккупированной части Украины исчезают женщины, их находят изнасилованными и убитыми.

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