Оккупанты в Мариуполе сносят целый квартал, люди останутся на улице. Видео

Российские оккупанты продолжают надругаться над оскверненным и оккупированным Мариуполем. Под снос они отправляют целый квартал – так называемый район "Стадион".

На месте снесенных десятков многоэтажек захватчики планируют строить ипотечное жилье для россиян, украинцев же, живших в этих домах, покидают под открытым небом. Об этом рассказали в Мариупольском городском совете.

"Жители Левобережного района оккупированного города уже не знают, как достучаться до псевдовласти. Их дома все вошли в списки "под снос". А вот обещанное компенсационное жилье захватчики предоставлять не спешат, потому что заняты стройкой под ипотеку", – отметили в горсовете.

В настоящее время идет снос многоэтажек по улицам Азовстальской и Ломизова, а также Морского бульвара и бульвара Меотиды. Уже уничтожены полностью 38 зданий. Под снос попали многоэтажки, а также два детсада и школа №56.

"Мариупольцы выпустили ролик с призывом предоставить им новое жилье, потому что до сих пор снимать уцелевшие квартиры или живут у знакомых и родственников. Однако у оккупантов собственные планы. Они продолжают застраивать город ипотечным жильем для россиян, а вот местных жителей оставляют на улице", – добавили в городском совете Мариуполя.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что творят россияне в захваченном украинском городе. Они в прямом смысле распродают разоренный город "камешок за камушком".

Также сообщалось, что оккупанты опрокинули под Мариуполь пополнение для инженерных подразделений.