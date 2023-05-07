Хотят прикрыться? Выяснилась настоящая цель эвакуации от оккупантов в Херсонской области

Объявленная российскими оккупантами "эвакуация" гражданских на временно оккупированных территориях обусловлена отнюдь не заботой об украинцах. Людей вывозят в районы временно захваченных территорий, где стоят российские военные подразделения.

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Следовательно, гражданское население ТОТ захватчики собираются использовать как "живой щит". Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Комментируя заявления оккупантов о проведении "эвакуации" гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины, Гуменюк отметила, что то, как и куда вывозят людей, свидетельствует, что захватчики планируют использовать их как прикрытие.

"Мы видим имитацию заботы о местном населении каждый раз, когда у р*шистов немного подгорает. Мы видели такие действия и на правом берегу, когда они развивали активность по перемещению местного населения. Мы наблюдаем это и на левом берегу Херсонщины сейчас, когда видим, что они, проявляя псевдозаботу, пытаются эвакуировать людей глубже – туда, где обустраивают свои рубежи обороны и, соответственно, пытаются разместить там, по-новому развернуть подразделения и прикрыться местными жителями", – подчеркнула Гуменюк.

Она констатировала, что украинцев захватчики увозят туда, где сконцентрированы российские подразделения и техника.

Также Гуменюк подчеркнула, что из Энергодара Запорожской области украинцев оккупанты вывозят в Бердянск, однако не потому, что считают этот населенный пункт безопасным, а потому, что стремятся убедить всех, что на Запорожье есть более "безопасные места".

Напомним, 5 мая мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты срочно организуют "эвакуацию" из Токмака, Пологов, Молочанска в Бердянск. По его данным, речь идет о принудительной депортации не менее 70 тысяч человек, часть из которых будут составлять дети.

Назначенный Москвой гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий выдал, что "эвакуируют" украинцев из 18 прифронтовых населенных пунктов из-за якобы "активизации обстрелов со стороны ВСУ".

Впоследствии оккупанты решили расширить перечень городов и сел на Запорожье, из которых будут принудительно вывозить людей.