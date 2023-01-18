Хотят сесть за стол переговоров на своих условиях: Резников рассказал, какой шантаж устроила Россия
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна-агрессор Россия хочет сесть за стол переговоров на своих условиях. Для этого Кремль угрожает новой волной эскалации.
Командование РФ пытается пойти на такой шаг, потому что понимает, что их замысел в отношении Украины провалился. Об этом Резников рассказал в интервью NHK.
По словам главы оборонного ведомства, у России осталась только одна цель - сохранить собственный "режим". Поэтому, отметил Резников, стратегической целью россиян является сесть за стол переговоров с Украиной на своих условиях. Министр подчеркнул, что этот фактор, в том числе, является причиной угроз эскалации.
Резников отметил, что Россия хочет сохранить лицо и представить себя "победителями". Министр обороны заявил, что россияне стремятся захватить Донецкую и Луганскую области, пытаясь представить свою военную операцию как успешную для своего электората. Также он отметил, что российские военные стремятся взять под контроль Бахмут, украинский опорный пункт в Донецкой области.
Министр обороны также подчеркнул, что Украина не отступит от своей позиции, и начнет переговоры с Москвой только после того, как российские войска будут выведены с украинских территорий.
Напомним, в Кремле в очередной раз вспомнили о возможности переговоров с Украиной, но на этот раз озвучили новую "хотелку". Страна-агрессор была бы не против, если бы в процессе не участвовали посредники.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация намерена предложить Украине "корейский вариант" урегулирования войны. Этот путь предполагает разделение страны.
Как сообщал OBOZREVATEL, войска страны-агрессора России могут начать свое наступление в конце февраля или начале марта. Есть большая вероятность, что оно произойдет на востоке или юге Украины.
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