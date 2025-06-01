Хотят сорвать переговоры? В ЦПД объяснили, кто стоит за взрывами на железной дороге в РФ

Обрушение мостов на железной дороге в России, случившиеся в течение последних суток, является собственно российской тактикой "подрывов под чужим флагом". Речь идет о намерении страны-агрессора в очередной раз сорвать процесс переговоров по завершению войны против Украины.

Видео дня

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. Он отметил, что "Брянско-Курский сахар" происходит буквально накануне второго раунда переговоров, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле.

Лейтенант Сил обороны напомнил, что ночью 1 июня в Брянской области РФ разрушился мост во время прохождения пассажирского поезда "Климово – Москва", в результате чего есть погибшие. Официальной причиной ЧП российские власти назвали "незаконное вмешательство в деятельность транспорта". Почти одновременно еще один обвал моста случился в Курской области РФ, где с рельсов сошел грузовой локомотив. В РФ заявляют о "подрывах".

"Эти события происходят за два дня до переговоров в Стамбуле о прекращении огня. При этом Москва не передала ни одного "меморандума" с предложениями и направляет туда делегацию без полномочий. Создается впечатление, что Кремль готовит почву для срыва переговоров – с имиджевой атакой на Украину в международном медиаполе", – отметил Коваленко.

Он добавил, что у агрессора снова появляется соблазн показать Украину "страной-террористом", чтобы избежать диалога и продолжить летнее наступление, которое уже началось в Сумской, Запорожской областях, а также продолжается на востоке.

В то же время руководитель ЦПД напомнил, что Россия не впервые использует "подрывы под чужим флагом". Так, в 1999-м теракты в Рязани стали стартовой площадкой для российского диктатора Путина. По его мнению, к старой тактике Кремль возвращается снова, но на этот раз не для внутренней мобилизации, а для международной манипуляции.

"Украина не имеет никакого мотива срывать Стамбульский саммит. Наоборот, Украина давно согласилась на прекращение огня. Поэтому рельсовая война в стиле Второй мировой – это аргумент для российской пропаганды, а не инструмент нашей политики", – подчеркнул Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, крупные террористические атаки в РФ начались после прихода Путина к власти и происходили фактически каждый год, многие из них – на железной дороге или в метро. Речь идет о "Норд-Осте", "Рязанском сахаре" и других терактах, из которых торчат "уши" российских спецслужб времен кремлевского диктатора, а также о еще ряде преступлений международного военного преступника, о которых мир не может забыть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!