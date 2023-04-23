Идентифицировали по ДНК: в Украине ликвидировали отставного майора ФСБ

В Украине ликвидирован отставной майор ФСБ Алексей Кеба. Он приехал из российского Волгограда на украинскую землю, чтобы разлететься на молекулы во время подрыва на мине.

Видео дня

ФСБшника-социалиста опознали по экспертизе ДНК. Об этом сообщил блогер "Ф*шик Донецкий".

Он опубликовал размещенный в российских соцсетях 19 апреля некролог о "печальной новости": превращении очередного оккупанта в "хорошего россиянина".

"У меня печальная новость. 15.03.2023 г в зоне СВО погиб майор ФСБ в отставке , участник ДЗНС , Кеба Алексей Евгеньевич. Автомобиль подорвался на мине... Прощание прошло вчера 18.04 2023 г в Доме Офицеров Флота", – пишет один из российских пабликов.

ДЗНС, членство в котором приписывают оккупанту, это российское "Движение за новый социализм".

Месячная задержка с похоронами социалиста-ФСБшника объясняется необходимостью не только собрать то немногое, что от него осталось после взрыва, но и проведением анализа ДНК. Ведь, как пишут россияне, "Алексей оказался в эпицентре взрыва, потребовалась генетическая экспертиза останков".

Напомним, в Генштабе отчитались, что 22 апреля ВСУ ликвидировали за сутки 690 оккупантов, обезвредили вертолет и БПЛА врага. Общие безвозвратные потери врага в живой силе достигли 186 420 солдат.

Также сообщалось, что защитники Украины накануне потрепали силы оккупантов, демилитаризовали склады и военные объекты врага.

Только на Авдеевском направлении за последнюю ночь оккупанты потеряли две роты солдат в ходе безуспешных попыток захватить опорные пункты украинских воинов.