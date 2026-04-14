Идут бои: Трегубов ответил, действительно ли оккупанты продвинулись на Сумщине. Карта

Российские захватчики возобновили наступательные действия в приграничных районах Сумской области. В частности, фиксируется продвижение противника в районе населенного пункта Миропольское.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил представитель Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. Он добавил, что враг пытается приблизиться также и к с. Новодмитровка, но без успеха.

Оккупанты активизировались на Сумщине

"По Миропольскому – да, есть продвижение", – заявил Трегубов.

Спикер отметил, что российским силам не удалось продвинуться к Новодмитровке, тогда как в районе Марьино продолжаются боевые действия. Поэтому фактически этот участок фактически остается "серой зоной".

Накануне Трегубов сообщал о существенном росте активности российских войск на Сумском направлении, в частности в районе Грабовского и к северу от него.

По его словам, там сформировалась еще одна так называемая "зона вклинения", где противник пытается закрепиться и расширить свое присутствие. Оккупанты постепенно продвигаются вперед и увеличивают контролируемую территорию, однако речь идет о незначительных расстояниях – примерно 1– 1,5 км от государственной границы.

Напомним, ранее в 14-м армейском корпусе ВСУ сообщили, что на Сумщине подразделения Сил обороны переместились на новые подготовленные рубежи. Речь идет о районе населенного пункта Миропольское Краснопольской громады. Такое решение приняли в результате интенсивных боевых действий, преимущества противника в силах и средствах.

Как сообщал OBOZ.UA, на Сумщине россиянам не удалось достичь подтвержденного прогресса в результате наступательных операций 12 апреля. Впрочем, один из российских военных блогеров взялся рассказывать, что оккупанты якобы продвинулись на юг от Юнаковки и Варачино.

