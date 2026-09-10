"Идут через поля": оккупанты массово бросают пехоту в штурмы на Покровском направлении — 155-я ОМБр

Российские войска активно штурмуют позиции ВСУ на Покровском направлении, задействуя значительные силы пехоты. Бойцы Сил обороны пытаются уничтожать противника ещё на подступах, чтобы не допустить контактных боёв и сохранить жизни своих военных.

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Об этом в эфире "Армия TV" рассказал начальник отдела коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады Артем Прибильнов. По его словам, активность противника на этом направлении остается высокой, при этом 155-я ОМБр продолжает удерживать оборону.

Прибильнов также отметил, что российская пехота часто выдвигается через открытую местность, где оккупанты гибнут, не дойдя до позиций.

"По большей части это выглядит как простое принесение в жертву. Такова людоедская тактика у россиян. То есть идут через поля, очевидно, что не дойдут и гибнут посреди поля", — сказал он.

В то же время части оккупантов удаётся добраться до лесополос. Там их обнаруживают операторы украинских БПЛА.

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Прибыльнов подчеркнул, что для украинских военных одна из главных задач — сохранить жизнь своей пехоты. Поэтому противника стараются уничтожать еще на подступах, не допуская контактных боев.

В то же время украинские подразделения наращивают потенциал в области применения беспилотников.

"Сейчас мы также наращиваем масштабы, потому что идет битва в низком небе. Кто её выиграет, тому, разумеется, будет легче продвигаться вперёд", – отметил он.

Россияне реже применяют дорогостоящие средства

В последнее время противник реже использует в этом направлении дорогостоящие средства.

"Сейчас не появляются дорогостоящие объекты, скажем так, в зоне поражения нашей бригады. Опять же, противник понимает, что этот объект будет поражен очень быстро, потому что обнаружение противника ведется круглосуточно всеми средствами", – рассказал Прибыльнов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Константиновском направлении российские войска пытаются воспользоваться благоприятными условиями для продвижения по лесополосам. Небольшие пехотные группы ищут проходы через украинские позиции и инженерные заграждения.

Как рассказывал старший сержант 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Виталий "Стохид" Пясецкий, такие группы фактически проводят разведку – проверяют возможные маршруты продвижения, ищут слабые места в украинских инженерных заграждениях и пытаются найти или обустроить проходы для следующих подразделений. По словам военного, со сменой сезона такая тактика станет для российских военных более сложной и может привести к большим потерям.

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