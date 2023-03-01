Идут тяжелые бои: в ВСУ ответили, возможно ли решение о выводе украинских войск из Бахмута

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что бои за Бахмут Донецкой области остаются ожесточенными и горячими, но пока не идет речь об отводе позиций Сил обороны. Военное командование в Генштабе ВСУ тщательно следит за ситуацией на поле боя, в случае необходимости будет принято и это решение.

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Об этом военный рассказал в интервью CNN. Украина ценит жизнь каждого бойца, поэтому не допустит, чтобы тактические цели нивелировали риски для личного состава или оперативной обстановки.

"Только командование видит, насколько такая необходимость есть в этой ситуации. А затем на заседании Штаба принимается соответствующее решение. Могу сказать, что сейчас такого решения нет", – подчеркнул Череватый.

Он добавил, что в случае необходимости, такие меры принимаются без паники и отлажено.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские воины в Бахмуте продолжают держать оборону, несмотря на ложь относительно захвата этого города российскими оккупантами, которую тиражируют пропагандисты Кремля. Армия агрессора по-прежнему терпит потери, защитники Бахмута "немножко приглушили" врага, бои сейчас идут в окрестностях города.

Тем не менее накануне ситуация под Бахмутом действительно предельно накалилась. Российские захватчики сосредоточили там свои основные усилия, поэтому командующий Сухопутными войсками Александр Сырский принял решение о перемещении на поле боя дополнительных подразделений Сил обороны.