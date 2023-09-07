Игнат объяснил, почему оккупанты во время одного вылета используют больше самолетов, чем ракет

Во время массированных ракетных атак по Украине россияне часто поднимают в небо больше самолетов, чем запускают ракет. Это говорит о том, что во время боевых вылетов враг одновременно тренирует летный состав.

Видео дня

Оккупанты совершают имитационные пуски, а также тренируются выходить на пусковые рубежи и возвращаться на аэродромы. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, во время последнего ракетного удара по Украине оккупанты подняли в небо 9 бомбардировщиков, но запустили только 7 ракет. Это свидетельствуют об отработке врагом тактическим приемов.

"Они часто используют больше самолетов, чем выпущено ракет. Много спрашивали, почему 9 самолетов было и всего 7 ракет выпущено. Это не просто нанесение удара, это также отработка тактических приемов – имитационных пусков, которые они также проводят, залетая в зону пуску на Каспий. Таким образом тренируется летный состав выходить на рубеж пуска ракет", – сказал Игнат.

Кроме того, он добавил, что российские оккупанты используют за месяц до 100 ракет для ударов по Украине. Это свидетельствует о том, что запасы высокоточного вооружения в РФ существенно сократились.

"Мы видели отчет Главного управления разведки, сколько этих ракет они изготавливают за месяц и сколько сейчас имеют в наличии. Недавно представитель ГУР говорил о цифре 585, это все вместе – и баллистических, и крылатых. Поэтому не могут они себе на это время запускать больше ракет. Уже по статистике смотрим, что до 100 ракет в месяц они используют для атак по нашему государству", – отметил Игнат.

Также он добавил, что у россиян нет потребности строить новые или модернизировать имеющиеся бомбардировщики. У агрессора есть в наличии десятки самолетов, которые могут применяться для нанесения ракетных ударов по Украине.

Напомним, утром 6 сентября в Киеве раздались взрывы. Государство-террорист Россия устроила комбинированную ракетную атаку на украинскую столицу – все вражеские цели были сбиты силами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что российские войска 6 сентября нанесли ракетный удар по городу Запорожье. В одном из районов облцентра поражен объект гражданской инфраструктуры. Пострадали два работника предприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия сейчас имеет в своем арсенале по меньшей мере 585 ракет, которые стреляют на расстояние более полутысячи километров и которыми она чаще всего атакует разные регионы Украины. Здесь речь не идет о сверхзвуковых противокорабельных ракетах Х-22 воздушного базирования большой дальности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!