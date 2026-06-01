Игнат рассказал, какие ракеты способны потеснить российскую авиацию от украинских границ

Уже в 2027 году Украина может получить первые шведские истребители JAS 39 Gripen от компании Saab. Однако ждать того, что эти самолеты в краткосрочной перспективе изменят ситуацию на фронте не стоит.

Единственным эффективным способом сдержать вражескую авиацию могут стать ракеты Meteor на борту вышеупомянутых истребителей. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Прежде всего, он призвал не спешить называть новые образцы вооружения "геймченджерами" (инновацией, которая радикально меняет текущую ситуацию, расстановку сил или правила игры в определенной отрасли. – Ред.), ведь их эффективность необходимо сначала подтвердить в реальных боевых условиях.

Говоря об истребителях Gripen, Игнат отметил, что Украина, вероятно, может получить самолеты версии C/D, которая относится к предыдущему поколению этих машин.

В то же время он отметил ряд важных преимуществ шведских истребителей. В частности, Gripen отличаются неприхотливостью в эксплуатации, могут использовать различные типы взлетно-посадочных полос и считаются одними из самых доступных в своем классе по затратам на обслуживание.

Кроме того, одним из ключевых преимуществ этих самолетов является их совместимость с широким спектром западного вооружения, включая как с американскими, так и с европейскими системами.

"Ну и главное – ракета Meteor, которая может быть тем "геймченджером", если все удастся в тактическом плане... Эта ракета может потеснить российскую авиацию, которая атакует нас КАБами, от наших границ", – объяснил Игнат.

Что известно о ракете Meteor

Ракета класса "воздух–воздух" Meteor считается одной из самых современных и эффективных систем для ведения воздушного боя на большом расстоянии. Ее заявленная дальность поражения превышает 120 километров, и может достигать около 200 километров.

Главной особенностью ракеты является прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который обеспечивает поддержание высокой скорости в течение почти всего полета. Благодаря этому Meteor сохраняет значительный запас энергии даже на завершающем этапе атаки и способна эффективно поражать активно маневрирующие цели.

Ракета предназначена для уничтожения различных типов воздушных объектов, в частности истребителей, бомбардировщиков, самолетов-носителей ракетного вооружения и крупных беспилотных аппаратов. Особенно опасной она может быть для российских самолетов Су-35, Су-30, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Тактико-технические характеристики:

– дальность полета: 100 км, по оценкам, баллистическая дальность ракеты составляет 250-300 км;

– скорость: более 4 М число Маха (В воздухе при стандартных условиях число Маха, равное единице, соответствует скорости 340,3 м/с или 1225,1 км/ч. Ред.);

– длина: 3,67 м;

– диаметр: 178 мм;

– масса: 190 кг;

– система наведения: ИНС + радиокоррекция + АРГСН;

– боевая часть: осколочно-фугасная.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Швеция планирует предоставить Украине 16 истребителей Jas 39 C/D Gripen. Кроме того, наше государство планирует приобрести еще 22 новых истребителя, а в перспективе – 150 самолетов Gripen. Передача первых бортов запланирована на начало 2027 года.

