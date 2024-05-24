'Их цель – полное разрушение Украины': Зеленский пообещал сделать все, чтобы Россия ответила за содеянное. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, посетил Харьков и побывал на месте вчерашней атаки РФ, где погибли люди. Он пообещал сделать все, чтобы Россия ответила за свои преступления.

Такое заявление глава государства сделал во время вечернего видеообращения. Он рассказал, что утром посетил Харьков, где российские ракеты поразили один из самых крупных украинских издательских комплексов.

"Это просто ужасно – люди погибли. Мои соболезнования родным и близким. Много было раненых. А еще сожжены ударом книги, уничтожено оборудование. Только из-за уничтожения одной этой типографии потеряно около трети ежегодной печати книг в стране", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что российский террор показывает, что их цель – полное уничтожение Украины и всего, что дает людям возможность быть людьми.

"Сделаем все, чтобы защитить наше государство и чтобы российское зло отвечало за совершенное. Сегодня Министерство экономики Украины, региональные власти Харьковщины получили все необходимые поручения, чтобы помочь возобновить работу полиграфии в Харькове. Надо будет и поддержать отрасль – на государственном уровне. И, пожалуйста, обязательно – если есть такая возможность – сами тоже поддерживайте наших украинских книгоиздателей, украинских авторов. Это важно. Безусловно, будет террористам и наш ответ на этот удар", – сказал он.

Президент добавил, что провел в Харькове совещание по вопросам безопасности – заслушал доклады военных, руководителей спецслужб, областных и городских властей. Нашим воинам, как он указал, удалось взять под контроль оккупированные пограничные территории.

"И я благодарю каждого подразделения, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта", – сказал он.

Зеленский рассказал, что обсудили также дальнейшие задачи с учетом данных разведки. Кремлевский диктатор Владимир Путин не просто пытается сорвать саммит мира, он боится его возможных последствий.

Он подчеркнул, что мир может заставить Россию соблюдать нормы международной безопасности.

"России нечего противопоставить мировому большинству: при всей путинской лжи он зависит от окружения – в широком смысле этого слова. От международного окружения – тоже. Никто в мире не заинтересован в этой войне, кроме самого агрессора, и каждый это действительно понимает. Саммит мира – это такой формат, который не позволит Путину больше врать. А без лжи он совершенно никто. И я благодарю всех в мире, кто помогает нам с организацией Саммита и проявляет свое лидерство, чтобы настоящий мир стал ближе", – сказал президент.

Кроме того, он рассказал, что сегодня говорил с президентом Кот-д'Ивуара, пригласил его на Саммит мира и выразил благодарность за готовность принять участие. Также встретился с маршалком Сената Польши, поблагодарил за поддержку, обсудили ситуацию в Украине и подготовку к Саммиту.

"Благодарю каждого и каждого, кто поддерживает Украину и реальный, честный мир! Спасибо всем, кто сражается и работает ради нашего государства и людей! Слава Украине!" – резюмировал он.

Также на днях президент Украины Владимир Зеленский рассказал о финишной подготовке к Саммиту мира, отметив, что в Швейцарии 15-16 июня соберутся делегации со всех континентов.