Их убила Россия: появились данные о двух братьях и супругах, погибших в результате удара врага по 'скорой' на Сумщине. Фото

Российские оккупанты 21 февраля атаковали беспилотником машину скорой помощи в Сумской области. Медики приехали на вызов, чтобы спасти двух братьев, на которых россияне сбросили взрывчатку с дрона.

Погибли раненые ребята, медик и полицейский, сопровождавший скорую, рассказал начальник Сумской ОВА Олег Григоров. А проект "Их убила Россия" показал фото жертв вражеской атаки и рассказал, что полицейский и медик были мужем и женой.

Россияне совершили новое военное преступление: погибли братья и супруги

В субботу, 21 февраля, россияне совершили новое тяжкое военное преступление на Сумщине.

На окраине Зноб-Новгородской громады оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника: на нем подорвались двое братьев: 17-летний Александр Щепетков, ученик 11 класса, и Иван Щепетков, которому 1 февраля исполнилось 24 года.

На помощь раненым парням прибыла карета "скорой", в которой находились 25-летняя фельдшер Кристина Славская и водитель Сергей Глоба. Также на место приехал муж Кристины, 32-летний участковый офицер общины, капитан полиции Сергей Славский.

Бригаде скорой удалось стабилизировать состояние братьев. И тогда они решили транспортировать их в больницу в Шостке. Полицейский поехал вместе с медиками для сопровождения.

По пути в Шостку, неподалеку от села Чигин, россияне атаковали скорую, направив на машину ударный дрон.

"Автомобиль загорелся. Спастись удалось только водителю. Он с тяжелыми ожогами находится в больнице", – рассказывал тогда Григоров.

34-летний водитель Сергей Глоба, по данным местного издания "На грани", находится в тяжелом состоянии: у него диагностированы тяжелые ожоги, многочисленные ранения и серьезная травма позвоночника.

Как рассказали в Национальной полиции, погибший полицейский Сергей Славский нес службу в пограничной общине с 2023 года. Он "ежедневно помогал жителям в сложных условиях военного времени".

"Полицейский участвовал в эвакуации населения, первым прибывал на вызовы после обстрелов, реагировал на чрезвычайные происшествия и поддерживал людей, оказавшихся в опасности", – цитируют заявление полиции региона в проекте "Их убила Россия".

Его жена Кристина спасала жителей приграничья, пострадавших от вражеских атак. Помощь людям молодой медик оказывала в самых сложных условиях.

"Вместе с мужем они действовали слаженно и самоотверженно, несмотря на постоянную угрозу. Это невосполнимая потеря для всей полицейской семьи, общества, родителей, друзей и близких. Мы потеряли преданного правоохранителя и смелую женщину, которые до последнего оставались верными своему призванию — защищать и спасать жизни", – отметили в Нацполиции.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 февраля россияне трижды атаковали дронами гражданских на Сумщине. В тот день в регионе погибли шесть человек, также гражданские получили ранения.

А днем ранее сообщалось, что войска РФ атаковали предприятие и машины на Сумщине. Тогда также погибли люди.

