Их убила Россия: появились фото всех погибших в результате удара оккупантов по Львову

На Львовщине 6 и 7 сентября состоятся похороны жертв российского ракетного удара по Львову. Семеро украинцев, в том числе ребенок, погибли утром 4 августа в собственном доме.

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Детали сообщила пресс-служба в Telegram-канале Львовского городского совета. Там также обнародовали фотографии граждан, жизнь которых забрала Российская Федерация.

Список погибших во Львове 4 сентября:

– Базилевич Эмилия, 7 лет;

– Базилевич Дарья, 18 лет;

– Базилевич Ярина, 21 год;

– Базилевич Евгения, 43 года;

– Погорецкий Александр, 54 года;

– Демидова Ирина, 52 года;

– Арабский Юрий, 55 лет.

Четверых членов семьи Базилевичей похоронят 6 сентября на Лычаковском кладбище. Прощание с мамой и ее дочками начнется в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове.

Ирину Демидову похоронят 6 сентября на кладбище в селе Зимняя вода (Львовский район). Чин похорон назначен на 12:00 в Храме Святого Архистратига Михаила (ул. Каховская, 32А).

Юрия Арабского похоронят 6 сентября на львовском Яновском кладбище. Попрощаться с ним можно с 11:00 в часовне Рождества Иоанна Крестителя (ул. Пекарская, 52).

Александра Погорецкого проведут в последний путь 7 сентября. Местом упокоения станет Лычаковское кладбище. Прощание начнется в 11:00 в часовне Рождества Иоанна Крестителя (ул. Пекарская, 52).

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября во Львове объявлен день траура. Люди принесли цветы, свечи и детские игрушки к дому, где российский ракетный удар убил мирных жителей. Кроме семи жертв, из-за российского обстрела Львова пострадали 53 граждан.

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