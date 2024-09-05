Во Львове к дому, где из-за удара России погибли люди, несут цветы, свечи и игрушки. Фото

Во Львове люди начали приносить цветы, свечи и детские игрушки к дому, где российский ракетный удар убил мирных жителей. Атака противника по городу отобрала жизни семи человек (по уточненным данным, среди них один ребенок 7 лет). 53 украинца пострадали.

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Фотографии с места трагедии опубликовал Telegram-канал "Ми Україна". Неравнодушные зажгли лампадки под разрушенным многоквартирным домом, организовав мемориал жертвам.

Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 12 жителей. Завалы разбирали 38 единиц спецтехники, было привлечено более 150 спасателей.

На месте также работали психологи, которые оказали помощь 103 пострадавшим, в том числе 16 несовершеннолетним.

Всего в результате российской атаки утром 4 сентября во Львове пострадало 154 жилых дома. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава поможет в восстановлении инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Взрывы во Львове раздались около 00:06 среды, 4 сентября. Известно о семи жертвах.

– Под удар попали жилые дома, учебные заведения, памятники архитектуры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, в частности Центр спортивной медицины и реабилитации.

– Вражеский удар по городу Львов убил маму и трех ее детей; муж – Ярослав Базилевич – остался в живых только чудом. Мужчина происходит из рода Ивана Франко, является внуком Зоряна Базилевича (племянника Ольги Франко из Билевичей).

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