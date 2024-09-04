В результате удара РФ по Львову поврежден Центр спортивной медицины и реабилитации: здание датируется 1893 годом. Фото

В результате ночной атаки российских оккупантов во Львове на улице Коновальца был поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации. Он расположен в вилле Юзефы Франц, памятнике архитектуры местного значения, построенном в 1893 году.

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Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. К счастью, охранник и работники Центра остались живы и не пострадали.

В историческом здании было выбито более 70 окон, рамы выбросило от ударной волны. В шести кабинетах упал потолок, оторванные батареи, уничтожены компьютеры и медицинская аппаратура.

Во время ночной атаки во Львове 4 сентября повреждено по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения, в том числе на улицах Коновальца и Кокорудза.

Все эти здания расположены в историческом ареале и в буферной зоне ЮНЕСКО и включены в государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Комиссия из представителей органов охраны культурного наследия города и области начнет обследование объектов и составление актов, как только экстренные службы предоставят доступ к месту.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 сентября Львов подвергся жестким обстрелам со стороны российских оккупационных войск. В результате атаки есть погибшие, среди которых дети.

Напомним, в ночь на 4 сентября Россия устроила комбинированную атаку на Украину. С вечера на нашу территорию залетели "Шахеды", в 02:00 террористы подняли в небо не менее пяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Под утро с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ взлетели два борта МиГ-31К – носители ракет "Кинжал".

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