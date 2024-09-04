Выжил только мужчина: появилось фото семьи с детьми, которую Россия убила ракетным ударом по Львову

Войска России ракетным ударом по Львову убили семью с детьми, которая на момент обстрела находилась в собственном доме. В живых остался только отец семейства.

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Фото семьи опубликовал мэр Львова Андрей Садовый в официальном Telegram-канале. "После сегодняшней атаки живым на этом фото остался только муж. Жена Евгения и трое их дочерей – Ярина, Дарья и Эмилия – погибли в собственном доме", – сообщил он.

Ярина Базилевич (сзади на фото), которой был 21 год, работала в офисе горсовета "Львов – молодежная столица Европы 2025", рассказал Садовый.

"В центре Европы Россия истребляет украинцев целыми семьями. Россияне убивают наших детей, наше будущее. Я не знаю, какими словами поддержать отца Ярослава. Сегодня мы все с вами. Искренние соболезнования и светлая память", – написал городской голова.

Соседка погибших рассказала журналистам "Радио Свобода", что это была прекрасная семья.

"Один ребенок был большой, не знаю, сколько ей было лет. И два очень маленьких. Говорят, что мама так (на руках. – Ред.) держала детей. Очень тяжело…" – сказала львовянка.

Она сама чудом осталась жива, поскольку ночевала у знакомых, когда квартира женщины была уничтожена российским "Кинжалом".

"Мы вчера с дочерью остались у ее подружки. Она захотела остаться, а я категорически говорила идти домой. Что-то меня спасло наверняка. Мне позвонили, сказали, что моей квартиры нет, но я в это не поверила. Я подумала, что это кто-то что-то придумал. И я прибежала в тапочках… Квартира... Мы не пропадем… Пусть бы только люди были живы", – рассказала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, около шести часов утра 4 сентября во Львове раздались взрывы, РФ атаковала город "Кинжалами". Вследствие обстрела семь человек погибли, из них трое – дети. Также по меньшей мере 47 человек пострадали, в том числе пятеро детей.

Под удар попали жилые дома, учебные заведения, памятники архитектуры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, в частности Центр спортивной медицины и реабилитации. По состоянию на 11 утра продолжались поиски пострадавших под завалами.

Тогда же Россия атаковала и Кривой Рог. Там пострадали пять человек, разрушены жилые дома и гражданская инфраструктура.

На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Он призвал партнеров предоставить Украине больше дальнобойности, чтобы помочь остановить российский террор.

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