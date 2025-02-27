'Или тюрьма, или штурм': ГУР перехватило разговор россиян о неудачнике-таксисте, не довезшем наркотики военным РФ. Аудио

Украинская разведка перехватила интересный разговор среди российских оккупантов, в котором вспоминают неудачу местного таксиста из Белгорода по прозвищу "Бэтмен". Этот таксист пытался доставить наркотики захватчикам, но был задержан.

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В результате "Бэтмен" не только не смог выполнить свою задачу, но и создал проблемы для других. Перехват опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Так, в очередном перехваченном украинскими разведчиками разговоре россиянин рассказывает о приключениях белгородского таксиста "Бэтмена" - "супергерой" вез российским военным наркотикам, но попался.

В частности, один из оккупантов, возмущенный ситуацией, рассказывал, что из-за неудачи "Бэтмена" теперь другие таксисты из Белгорода оказались в тяжелом положении.

"Бэтмен" наш опять, бл..дь, начудил. [...] Что-то вез, бл..дь, воякам, наверное. Теперь шмонают, на..уй. Долбо…б, бл..дь! Ну а что — сейчас или тюрьма, или штурма", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР зафиксировали еще одно военное преступление российских войск. Оккупанты обсуждали убийство попавшего в плен бойца ВСУ. Командир приказал казнить пленника, это, по его словам, "ныне главная задача".

Ранее сестра оккупанта "сожгла" прилет по полигону в Белгородской области. Это стало известно благодаря радиоперехвату. В результате атаки Вооруженных Сил Украины были убиты шесть российских захватчиков.

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