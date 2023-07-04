'Иллюзий быть не должно': в Минобороны прокомментировали вероятность теракта на ЗАЭС

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала вероятность теракта на Запорожской АЭС в Энергодаре, который могут устроить оккупанты. Она подчеркнула, что следует быть готовыми и к такому сценарию.

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Об этом Маляр сказала во вторник, 4 июля, в эфире телемарафона "Єдині новини". Она отметила, что нет предела для безумия страны-террориста РФ.

Кроме того, не может быть иллюзий по поводу того, на что могут пойти россияне, после того, что они уже сделали с Украиной за время полномасштабной войны.

"Вообще не может быть разговоров после полномасштабной войны, могут ли они прибегнуть к этому или нет, пойдут ли они на это (подрыв ЗАЭС. – Ред.). Нет пределов, на которые не пошла бы Россия в своем безумии. Поэтому важно, чтобы мы были, во-первых, морально к этому готовы; во-вторых, мы уже научены ко всему готовиться. Мы должны быть ко всему готовы, у нас другого выхода нет", – сказала Маляр.

Напомним, что 4 июля российские пропагандисты начали распространять фейки о том, что в ночь на 5 июля Украина якобы собирается атаковать Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.

А в Вооруженных силах Украины официально сообщили о возможной подготовке провокаций на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ближайшее время. При этом отмечается, что ВСУ готовы действовать при любых условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если Россия решится устроить теракт на временно захваченной ее войсками Запорожской атомной электростанции, весь цивилизованный мир будет рассматривать этот шаг как использование ядерного оружия. Украина сейчас делает все возможное, чтобы оккупанты этого не сделали.

– Профессор Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк оценил риск катастрофы на ЗАЭС и сказал, какие территории под угрозой.

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